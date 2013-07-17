財務省：ＴＢ381回債入札結果（表）

ブルームバーグニュ－ス

財務省が実施した TB381 回債利付国債の価格競争入札結果は次の通り。 （金額の単位は兆円）

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07/17/2013 ======================================================================== 平均利回り 0.0930% 最高利回り 0.0940% 平均落札価格 99.9070 最低落札価格 99.9060 案分比率 30.2408% 応募額 18.3899 募入決定額 2.29283 応札倍率 8.02 非競争応募額 0.2071 回号 381 発行日 07/22/2013 償還日 07/22/2014 ========================================================================

出所：財務省

--ブルームバーグニュ－ス

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