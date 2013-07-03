ＢＯＪ：当座預金残高と金融調節 ７月２日確報（表）Isaac Aquino
日本銀行（ＢＯＪ）が発表した 当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 （単位：兆円、％）
=============================================================================== ７月２日 ７月１日 ６月28日 ６月27日 ６月26日 ６月25日 ６月24日 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 =============================================================================== 供給・吸収 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 当座預金残高 85.300 83.490 84.700 84.830 85.660 85.310 83.290 増減 1.810 -1.210 -0.130 -0.830 0.350 2.020 -0.140 準備預金残高 76.880 75.690 76.040 75.830 76.990 76.490 75.390 増減 1.190 -0.350 0.210 -1.160 0.500 1.100 -1.100 翌日物加重平均 0.070% 0.073% 0.070% 0.072% 0.072% 0.071% 0.085% ===============================================================================
注：準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。
--編集：Marco Babic
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