ＢＯＪ：当座預金残高と金融調節 ７月２日確報（表）

Isaac Aquino

日本銀行（ＢＯＪ）が発表した 当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 （単位：兆円、％）

===============================================================================
                ７月２日 ７月１日 ６月28日 ６月27日 ６月26日 ６月25日 ６月24日
                    2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013
===============================================================================
供給・吸収         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
当座預金残高      85.300   83.490   84.700   84.830   85.660   85.310   83.290
 増減              1.810   -1.210   -0.130   -0.830    0.350    2.020   -0.140
準備預金残高      76.880   75.690   76.040   75.830   76.990   76.490   75.390
 増減              1.190   -0.350    0.210   -1.160    0.500    1.100   -1.100
翌日物加重平均    0.070%   0.073%   0.070%   0.072%   0.072%   0.071%   0.085%
===============================================================================

注：準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。

--編集：Marco Babic

あわせて読みたい:
  1. 米国株下落、関税巡り不透明感
  2. 日本株は小幅反落へ、根強い国内政情不安と米金利低下－金融に売り
  3. 米国債利回り2.5％に低下も、貿易戦争懸念で－長期では弱気のＵＢＳ
  4. 米下院情報特別委はロシア疑惑調査を終了－民主党反対の中で
  5. 森友スキャンダルで円強気派に勢い、１ドル＝100円視野に
  6. 米スプリント、無線周波数帯裏付けの社債第２弾発行へ－最大4200億円