ウェルズＦがプライムブローカレッジを強化-ドイツ銀から人材

ウェルズＦがプライムブローカレッジを強化-ドイツ銀から人材Dakin Campbell
米銀ウェルズ・ファーゴは４日、ウ ォール街（米金融街）のライバルに対抗する投資銀行強化策の一環とし て、顧客取引のクリアリング支援や担保の管理を統括する顧客取引サー ビス責任者にダン・トーマス氏を昇格させ、ヘッジファンド・サービス 責任者にドイツ銀行からエイモン・マクーイ氏を起用する人事を発表し た。
金融危機後の規制強化に伴い、デリバティブ（金融派生商品）のク リアリングに関する新たなルールの順守や担保の積み増しがトレーダー に求められる中で、ヘッジファンド顧客に対応する「プライムブローカ レッジ」の規模が米国で最も大きいＪＰモルガン・チェースも業務の拡 大に動いている。
トーマス氏（48）は、2008年のウェルズ・ファーゴによる買収でワ コビアから移籍。４日に発表が行われるまでは金利・商品セールス責任 者を務めていた。一方、ドイツ銀に13年勤務したマクーイ氏は、直近は 米国のプライムブローカレッジ部門を統括していた。
原題：Wells Fargo Expands Prime Brokerage Unit With Thomas, McCooey（抜粋）
--取材協力：Bradley Keoun、Charles Stein、Dan Reichl.
この記事の続きは、Bloomberg Professional Service端末のユーザー限定でお読みいただけます。
ブルームバーグ端末でこの記事を読む ブルームバーグ端末のデモを申込む
このメッセージに心当たりの無い方は、お手数ですが ご連絡ください。