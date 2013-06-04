日本の５月サービス業ＰＭＩ：統計概要（表）Isaac Aquino
Markit Economicsが 発表した日本のサービス業ＰＭＩ指数は次の通り。 指数が50を超える場合、景況が「改善・増加」と答えた購買担当者の数が、 「悪化・減少」と答えた数を上回っていることを示しています。
============================================================================ ５月 ４月 ３月 ２月 １月 12月 2013 2013 2013 2013 2013 2012 ============================================================================ ---------------季節調整済指数------------------ サービスPMI 54.8 51.7 54.0 51.1 51.5 51.5 ============================================================================
注：この指数は「増加・改善」の回答率に「変化なし」の回答率の半数を加え て計算されています。
出典：Markit Economics
--編集:Marco Babic
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