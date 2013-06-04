日本の５月サービス業ＰＭＩ：統計概要（表）

Isaac Aquino

Markit Economicsが 発表した日本のサービス業ＰＭＩ指数は次の通り。 指数が50を超える場合、景況が「改善・増加」と答えた購買担当者の数が、 「悪化・減少」と答えた数を上回っていることを示しています。

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                       ５月      ４月      ３月      ２月      １月      12月
                       2013      2013      2013      2013      2013      2012
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                   ---------------季節調整済指数------------------
サービスPMI            54.8      51.7      54.0      51.1      51.5      51.5
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注：この指数は「増加・改善」の回答率に「変化なし」の回答率の半数を加え て計算されています。

出典：Markit Economics

--編集:Marco Babic

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