米卸売在庫：３月は前月比0.4％増加－売上高は４年ぶり大幅減

３月の米卸売在庫は前月比で増加し た。一方、卸売売上高は４年ぶりの大幅な減少となった。

米商務省が９日発表した３月の卸売在庫は前月比0.4％増加した。 ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想の中央値 は0.3％増だった。前月は0.3％減少。

３月の卸売売上高は1.6％減少した。これは2009年３月以来の大幅 なマイナス。特に衣料品の売上高は08年10月以来最大の落ち込みとなっ た。前月の全体の売上高は1.5％増加していた。

項目別に見ると、耐久財の在庫は0.5％増加（前月0.1％増）。非耐 久財の在庫は0.1％増（同0.9％減）だった。

売上高在庫比率は1.21カ月と、前月の1.19カ月から上昇した。

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原題：Wholesale Inventories in U.S. Increase 0.4% as Sales Slump （抜粋）

--取材協力：Ainhoa Goyeneche.