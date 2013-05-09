米卸売在庫：３月は前月比0.4％増加－売上高は４年ぶり大幅減

米卸売在庫：３月は前月比0.4％増加－売上高は４年ぶり大幅減Jeanna Smialek
３月の米卸売在庫は前月比で増加し た。一方、卸売売上高は４年ぶりの大幅な減少となった。
米商務省が９日発表した３月の卸売在庫は前月比0.4％増加した。 ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想の中央値 は0.3％増だった。前月は0.3％減少。
３月の卸売売上高は1.6％減少した。これは2009年３月以来の大幅 なマイナス。特に衣料品の売上高は08年10月以来最大の落ち込みとなっ た。前月の全体の売上高は1.5％増加していた。
項目別に見ると、耐久財の在庫は0.5％増加（前月0.1％増）。非耐 久財の在庫は0.1％増（同0.9％減）だった。
売上高在庫比率は1.21カ月と、前月の1.19カ月から上昇した。
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原題：Wholesale Inventories in U.S. Increase 0.4% as Sales Slump （抜粋）
--取材協力：Ainhoa Goyeneche.
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