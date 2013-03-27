日本除くアジア太平洋地域の公社債保証コスト、低下－ＣＤＳ

27日のクレジット・デフォルト・ス ワップ（ＣＤＳ）市場で、日本を除くアジア太平洋地域の公社債保証コ ストが低下している。

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ（ＲＢＳ）に よれば、40の投資適格級発行体で構成するマークイットｉＴｒａｘｘア ジア（日本除く）指数のスプレッドは香港時間午前８時21分（日本時間 同９時21分）現在、1.5ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低 下の118.5ｂｐ。ＣＭＡによると、同スプレッドは昨年末以降、100.5ｂ ｐから120.8ｂｐの範囲で推移している。

ウエストパック銀行によると、オーストラリアの投資適格級発行体 に連動するマークイットｉＴｒａｘｘ豪州指数のスプレッドはシドニー 時間午前10時57分（日本時間同８時57分）現在、１ｂｐ低下の119ｂ ｐ。

シティグループによれば、マークイットｉＴｒａｘｘ日本指数のス プレッドは日本時間午前９時５分現在、変わらずの109ｂｐ。ＣＭＡの データに基づくと、同スプレッドは今年101ｂｐから148.1ｂｐのレンジ で取引されている。

原題：Asia-Pacific Bond Risk Falls, Credit-Default Swap Prices Show（抜粋）