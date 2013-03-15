ＮＹ原油先物時間外：続伸－ブレントとの価格差、縮小

ニューヨーク原油先物相場は15日の 時間外取引で続伸。週間ベースでは２週連続の上昇になりそうだ。北海 ブレント原油とウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ） の価格差は、週間ベースでは過去５カ月で最大の縮小に向かっている。

原油先物相場は一時、0.3％上昇。前日の通常取引は0.6％と１週間 ぶりの大幅上昇だった。オイル・ムーブメンツによると、石油輸出国機 構（ＯＰＥＣ）の３月30日までの４週間の原油輸出は日量30万バレル増 の同2375万バレルになる見通し。欧米の製油所が定期点検を終えて操業 を再開するため。ブレントは週間ベースで下落しそうだ。

三菱商事リスクマネジメント室のアンソニー・ヌーナン氏（東京在 勤）は「米国は製油所の点検時期が終わり、夏季の需要シーズンに向か う」とし、「米中部の在庫はパイプラインの油送能力が増すので徐々に 解消されている。ＷＴＩは安定し、上昇余地が出ている。ブレントのト レンドは下向きのようだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物４月限は一 時、32セント高の１バレル当たり93.35ドルを付けた。シンガポール時 間午前11時35分（日本時間午後０時35分）現在、93.28ドルで推移。全 限月の取引高は、100日平均並み。前日の通常取引は51セント高の93.03 ドルで引けた。終値としては２月25日以来の高値。今週に入ってから は1.4％上昇。

原題：WTI Oil Advances a Second Day as Brent Premium Shrinks on Week（抜粋）