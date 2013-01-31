ロシア：外貨準備高－１月25日終了週（一覧表）

Zoya Shilova

ロシア中央銀行が発表した 週間外貨準備高の概要は以下の通り。

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                 １月25日   １月18日   １月11日   １月４日   12月28日
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                ------------------単位：10億米ドル----------------------
外貨準備高          530.7      530.4      526.4      537.4      537.1
　前週比増減          0.3        4.0      -11.0        0.3        5.1
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出所：ロシア中央銀行

--編集:Mark Evans

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