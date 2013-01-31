ロシア：外貨準備高－１月25日終了週（一覧表）Zoya Shilova
ロシア中央銀行が発表した 週間外貨準備高の概要は以下の通り。
======================================================================== １月25日 １月18日 １月11日 １月４日 12月28日 ======================================================================== ------------------単位：10億米ドル---------------------- 外貨準備高 530.7 530.4 526.4 537.4 537.1 前週比増減 0.3 4.0 -11.0 0.3 5.1 ========================================================================
出所：ロシア中央銀行
--編集:Mark Evans
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