ロンドン外為:円とユーロ上昇、独景況感や連銀総裁辞任否定で

ロンドン外為:円とユーロ上昇、独景況感や連銀総裁辞任否定でLukanyo Mnyanda、Mariko Ishikawa
ロンドン時間22日午前の外国為替市 場で円は上昇。日本銀行が期限を定めない資産購入計画を発表したもの の、その開始が来年とされたことで、より大胆な政策を期待していた向 きの失望を誘った。
ドイツの欧州経済研究センター（ＺＥＷ）がまとめた１月の独景況 感指数が２年半ぶり高水準となったことを好感し、ユーロは対ドルで３ 日ぶりに上昇。ドイツ連邦銀行が、バイトマン総裁が辞任する計画だと の憶測を否定したこともユーロの持ち直しにつながった。
ロンドン時間午前10時39分現在、円は対ドルで0.9％高の１ドル ＝88円76銭。一時は0.6％安となる場面もあった。対ユーロは0.7％高の １ユーロ＝118円45銭。ユーロは対ドルで0.2％高の１ユーロ＝1.3345ド ル。
原題：Yen Advances as BOJ Delays Open-Ended Asset Buying; Euro Gains（抜粋）
--取材協力：Kristine Aquino.
この記事の続きは、Bloomberg Professional Service端末のユーザー限定でお読みいただけます。
ブルームバーグ端末でこの記事を読む ブルームバーグ端末のデモを申込む
このメッセージに心当たりの無い方は、お手数ですが ご連絡ください。