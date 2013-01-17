ロシア：外貨準備高－１月11日終了週（一覧表）

Rinat Gaynullin

ロシア中央銀行が発表した 週間外貨準備高の概要は以下の通り。

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                 １月11日   １月４日   12月28日   12月21日   12月14日
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                ------------------単位：10億米ドル----------------------
外貨準備高          526.4      537.4      537.1      532.0      528.8
　前週比増減        -11.0        0.3        5.1        3.2        1.5
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出所：ロシア中央銀行

--編集:Mark Evans

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