アジア地域の公社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ

17日のクレジット・デフォルト・ス ワップ（ＣＤＳ）市場で、アジア地域の公社債保証コストが低下してい る。

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ（ＲＢＳ）に よれば、40の投資適格級発行体で構成するマークイットｉＴｒａｘｘア ジア（日本除く）指数のスプレッドは香港時間午前８時19分（日本時間 同９時19分）現在、２ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下 の109ｂｐ。ＣＭＡのデータに基づくと、同スプレッドは今年に入っ て4.4ｂｐ低下している。

シティグループによると、マークイットｉＴｒａｘｘ日本指数のス プレッドは日本時間午前９時19分現在、２ｂｐ低下の140ｂｐ。ＣＭＡ によれば、同スプレッドは今年19ｂｐ下げている。

ナショナルオーストラリア銀行（ＮＡＢ）によれば、オーストラリ アの投資適格級発行体に連動するマークイットｉＴｒａｘｘ豪州指数の スプレッドはシドニー時間午前11時20分（日本時間同９時20分）現在、 ほぼ変わらずの116ｂｐ。ＣＭＡによると、同スプレッドは昨年末か ら11.5ｂｐ低下している。

原題：Bond Risk Decreases in Asia, Credit-Default Swap Prices Show（抜粋）