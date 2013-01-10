ＮＹ銅：６日ぶり反発－中国の貿易統計が景気持ち直しを示唆

10日のニューヨーク銅先物相場は６ 営業日ぶりに上昇。発表された中国の貿易統計で中国経済の回復が示唆 された。中国は世界最大の金属消費国。

中国税関総署によれば、昨年12月の輸出は前年同月比14％増で、同 年５月以来の大きな伸びとなった。ブルームバーグがまとめた市場関係 者の予想は５％増だった。中国人民銀行（中央銀行）によると、経済全 体のファイナンス規模は28％増と急増した。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のＣＯＭＥＸ部門の銅先物 ３月限終値は前日比１％高の１ポンド＝3.709ドル。過去５営業日では 計1.8％下落し、昨年10月後半以降で最も長い値下がり局面となってい た。

原題：Copper Futures Snap Five-Session Slump on Signs of China Growth（抜粋）