仏ＥＤＦ、米太陽光発電事業の資金調達完了－三菱ＵＦＪ参画

Andrew Herndon

フランス電力会社（ＥＤＦ）の米部 門ＥＤＦリニューワブル・エナジーは、カリフォルニア州モハベ砂漠で 建設中のカタリーナ太陽光発電プロジェクト（143メガワット規模）の 資金調達を完了した。

ＥＤＦリニューワブルの３日発表によると、ゼネラル・エレクトリ ック（ＧＥ）とメットライフ、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、 シティグループが同プロジェクトにおける権益の過半数を取得した。年 内にフル稼働した際、残りも取得する。金額は明らかにしていない。

ＥＤＦリニューワブルのウェブサイトによれば、ファースト・ソー ラーと昭和シェル石油傘下のソーラーフロンティアがカタリーナ・プロ ジェクト向けに薄膜太陽電池パネルを供給する。

原題：GE, MetLife to Buy U.S. Solar Farm With Mitsubishi and Citigroup（抜粋）

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