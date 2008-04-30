中国電力 :単独 EPS 56.89 円、 市場予想 50.26 円 (一覧表)
4月30日 (ブルームバーグ）: 中国電力 (9504 JP) の通期 3月31日 単独業績と事 前コンセンサス予想は以下の通り。ＥＰＳを除く単位は百万円。
当期実績 予想値 アナリスト数 乖離率
3/31/08 3/31/08 3/31/08 3/31/08 売上高/営業収益 1,038,437 1,034,500 2 0.38% 営業利益 77,834 78,000 2 -0.21% 経常利益 51,276 51,500 2 -0.43% 純利益 GAAP 20,723 18,500 2 12.02% EPS GAAP（円） 56.89 50.26 2 13.19%
-- Junichi Okada in Princeton (+1)609-279-3822
東京 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｰﾀ (03) 3201-8440
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