上海銅先物相場：上昇－景気拡大で中国の１－９月の銅輸入がほぼ倍増

Glenys Sim

26日の上海銅先物相場は、上昇している。 中国の景気拡大を背景に、同国の銅輸入が増加したことが要因。中国は世界最大 の銅消費国。

中国税関当局が25日に発表した中国の１－９月の精錬銅・銅合金の輸入は、 前年同期比でほぼ倍増した。また。中国の2007年７－９月（第３四半期）の国 内総生産（ＧＤＰ）伸び率は前年同期比11.5％と、06年７－９月の10.6％を上 回った。

上海先物取引所の銅先物相場１月限は、前日比最大390元（0.6％）高の１ トン当たり６万5400元。上海時間午前10時13分現在、６万5310元で取引され ている。

ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）の銅先物相場（３カ月物）は、前日比ほぼ変 わらずの１トン当たり7760ドル。25日は一時1.2％高の7785ドルまで上げた。 また、ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のＣＯＭＥＸ部門の銅先物相場 12月限も、上海時間午前９時49分現在、前日比ほぼ変わらずの１ポンド当たり

3.4915ドルで取引されている。25日は最大1.2％上昇した。

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