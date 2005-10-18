上海の銅先物相場：過去最高値を更新－中国の需要増と世界の在庫減で

上海銅先物相場は18日、過去最高値を更新し た。世界最大の銅消費国である中国の需要が拡大するなか、世界の在庫が減少したこと が要因。

上海先物取引所の銅相場12月限は、前日比最大890元（2.4％）高の１トン当た り３万7940元と、1993年３月に取引が始まって以来の日中最高値を付けた。

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