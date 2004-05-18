全米証券業協会：モルガンＳなど投資銀行に罰金、ＩＰＯ株割り当てで

全米証券業協会：モルガンＳなど投資銀行に罰金、ＩＰＯ株割り当てでMargaret Popper
全米証券業協会（ＮＡＳＤ）は18日、モ ルガン・スタンレーとベアー・スターンズ、ドイツ銀行が新規株式公開（ＩＰ Ｏ）の株式を機関投資家の顧客に不適切に割り当てたとして、これら３社に対 し合計1500万ドル（約17億円）以上の制裁金を科した。
ＮＡＳＤは発表文のなかで、３社は人気の高いＩＰＯ株を販売した顧客か ら、販売翌日に不当に高い手数料を徴収し、ＮＡＳＤ規定に抵触したと指摘し た。
モルガン・スタンレーに科された制裁金は539万ドル、ドイツ銀行は529 万ドル、ベアー・スターンズは495万ドルという。
原題： NASD Fines Morgan Stanley, Bear Stearns, Deutsche Bank $15 Mln （抜粋）
この記事の続きは、Bloomberg Professional Service端末のユーザー限定でお読みいただけます。
ブルームバーグ端末でこの記事を読む ブルームバーグ端末のデモを申込む
このメッセージに心当たりの無い方は、お手数ですが ご連絡ください。