【米個別株】:センテックス（CTX）など住宅建設関連株が下落

米連邦準備制度が６月にも政策金利を引き 上げるとの観測が高まり、センテックスなど住宅建設に関連した銘柄が売られ た。金利上昇で消費者の住宅購入意欲が抑制されると懸念された。

ニューヨーク時間午後３時２分現在、センテックスの株価は前日比２ドル 58セント（5.3％）安の46ドル６セント。ＫＢホーム（ＫＢＨ）は同３ドル 26セント（4.8％）安の64ドル30セント。パルト・ホームズ（ＰＨＭ）は同 １ドル72セント（3.6％）安の46ドル66セント。ホブナニアン（ＨＯＶ）は ３ドル20セント（９％）安の32ドル24セント。ライランド・グループ（Ｒ ＹＬ）は同３ドル90セント（５％）安の74ドル50セントで推移している。

原文：ChipPAC, KB Home, R.R. Donnelley, VistaCare: U.S. Equity Movers （抜粋）

--共同取材 ニューヨーク Lu Wang 、Dune Lawrence Editors: Pensiero.

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