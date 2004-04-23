【きょうの主な高値・安値更新銘柄】シャープ、大王製紙、ブリヂスト

【きょうの主な高値・安値更新銘柄】シャープ、大王製紙、ブリヂスト中島三佳子
23日午前の主な高値・安値更新銘柄は、以 下の通り。
●高値更新銘柄 大王製紙（3880）富士興産（5009）ダイハツディーゼル（6023）キッツ（6498） ジーンズメイト（7448）ブリヂストン（5108）日清オイリオグループ（2602） シチズン時計（7762）市光工業（7244）セレスポ（9625）ハウス食品（2810） 名古屋鉄道（9048）丸井（8252）日本精線（5659）住友ゴム工業（5110） 豊田紡織（3116）石塚硝子（5204）太平洋製作所（6342）昭和電工（4004） ジャストシステム（4686）不二製油（2607）日東電工（6988）ＴＣＣ（2302） 毎日コムネット（8908）キャノン販売（8060）京セラ（6971）東燃ゼネラル （5012）東芝（6502）シャープ（6753） ●安値更新銘柄
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