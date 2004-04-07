米カー･マギー：ウェストポートを約25億ドルで買収へ-ガス生産強化

米カー･マギー：ウェストポートを約25億ドルで買収へ-ガス生産強化Stephen Voss 、Tom Cahill
米石油・天然ガス会社のカー・マギーは、 ウェストポート・リソーシズを24億9000万ドル（約2630億円）相当の株式 交換で買収する。両社が７日、電子メールで発表した。
カー・マギー創立以来で最大規模のこの買収は、天然ガスの価格上昇と需 要増加に対応するため、テキサス州とロッキー山脈地域のガス埋蔵量を拡大す ることが狙いという。
株式交換は、ウェストポート１株に対してカー・マギー株0.71株を割り 当てる。前日６日の終値に基づくと、１株当たり36ドル57セントに相当し、 ウェストポート株の終値に対して11％のプレミアムとなる。カー・マギーは 新株4940万株を発行し、債務９億ドルを肩代わりする計画。
天然ガス価格は2003年、供給不足への懸念で史上最高値に上昇した。合 併後の確定埋蔵量は、石油で約13億バレル、このうち57％がガスという。
原題：Kerr-McGee to Buy Westport Resources, Boost Output (Update4)（抜 粋）
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