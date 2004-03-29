【米個別株】：クアルコム（QCOM US）高い､研究費上積み計画などで

クアルコム（QCOM US）：3.85ドル （6.2％）高の65.61ドル。携帯電話技術のクアルコムは、携帯電話購入需要 を刺激するため、1000人を採用し研究開発費を上積みする見通し。シュワブ・ サウンドビュー・キャピタル・マーケッツのアナリスト、マシュー・ホフマン 氏は、クアルコムの投資判断を「中立」から「アウトパフォーム」に引き上げ るとともに、半導体需要は好調が続き、ノキア（NOK1V FH）などの企業からの 攻勢は弱まるとの見方を示した。

原題：Callidus, Darling International, FMC: U.S. Equity Movers Final （抜粋）

--共同取材 プリンストン Laure Edwards ニューヨークJohn Melloy Editor: Serafino, Pensiero.

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