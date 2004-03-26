２月のユーロ圏Ｍ３：前年同月比で6.3％増に鈍化（２）

欧州中央銀行（ＥＣＢ）が26日発表した ２月のユーロ圏の通貨供給量である拡大Ｍ３（現金、要求払い預金、定期・貯蓄 性預金、投資信託の一部）は季節調整済みで前年同月比6.3％増と、１月の改定 値6.5％増（改定前6.4％増）から鈍化した。同伸び率はここ約２年ぶりの最低 水準でＥＣＢによる利下げの可能性が拡大している。

ブルームバーグ・ニュース調査の予想中央値は6.0％の増加だった。また、 拡大Ｍ３の2003年12月－2004年２月の３カ月移動平均は6.6％と、昨年11月 －今年１月の同7.0％増を下回った。ＥＣＢはこの３カ月移動平均を域内のイン フレ圧力を判断する指標としている。ＥＣＢの参照値は4.5％。

原題：European Money Supply Slows, Raising Rate Cut Scope (Update1) （抜 粋）

--共同取材 フランクフルト John Fraher. Editors: Kirkham, Harris, Hamade

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