中国石炭最大手神華のＩＰＯ：ドイツ銀行と米メリルが幹事獲得の見通

中国の石炭最大手、神華集団が予定して いる20億ドル（約2225億円）規模の新規株式公開（ＩＰＯ）で、ドイツ銀行 と米メリルリンチが幹事指名を獲得し、米シティグループとゴールドマン・サ ックス・グループが指名から外れる可能性が高まっている。銀行関係者が明ら かにした。

銀行関係者によると、神華集団は、ドイツ銀行とメリル、中国国際金融 （ＣＩＣＣ）の３社から幹事を選ぶ意向。３社ともに指名され、手数料7000 万ドルを分ける可能性もあるという。

銀行関係者によると、神華集団は、２年前にＩＰＯの計画を撤回したもの の、再び株式公開を目指し、香港とニューヨークで早ければ今年中にも株式を 売却する可能性がある。先週北京で行われた説明会では、幹事指名獲得競争に オランダのＡＢＮアムロホールディングと米モルガン・スタンレーも参加して いたという。

原題：Deutsche Bank, Merrill May Manage Shenhua's $2 Billion IPO（抜 粋）

共同取材-- Le-Min Lim