伊ＥＮＩなど企業連合、カシャガン油田開発で今週にも最終承認か-関

Alex Lawler

欧州の石油大手、イタリアのＥＮＩと仏 トタルなどの企業グループは、今週にも推定可採埋蔵量世界最大とされるカス ピ海のカシャガン油田（カザフスタン共和国）の開発事業について最終承認を 下す可能性がある。企業関係者やアナリストが24日、明らかにした。

ドイツ銀行のアナリストは、ＥＮＩが率いるカシャガン油田開発事業は、 今後20年間で360億ドル（約３兆9000億円）のコストがかかる可能性がある と推定している。提携企業グループには、フランスのトタルと英オランダ系の ロイヤル・ダッチ・シェル、米エクソン・モービル、米コノコフィリップス、 日本の国際石油開発が含まれる。

企業グループは、同油田の埋蔵量を北海油田の英国側より多いと推定して いる。カザフスタンは、2015年までに産油量を日量320万バレルに引き上げ、 現在の３倍にすることを目指しており、カシャガン油田はその計画の中心に据 えられている。開発事業は遅れており、生産開始は当初予定より３年後の 2008年に実現する可能性が高い。

原題：Eni, Total May Approve Multibillion Kashagan Field (Update1) （抜粋）

あわせて読みたい:
  1. 日本株は小幅反落へ、根強い国内政情不安と米金利低下－金融に売り
  2. 米国債利回り2.5％に低下も、貿易戦争懸念で－長期では弱気のＵＢＳ
  3. 米ゴールドマン、ソロモン氏がＣＥＯ後継者に
  4. 米下院情報特別委はロシア疑惑調査を終了－民主党反対の中で
  5. 森友スキャンダルで円強気派に勢い、１ドル＝100円視野に
  6. 米スプリント、無線周波数帯裏付けの社債第２弾発行へ－最大4200億円