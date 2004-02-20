ＥＣＢ短期買いオペ結果：16日物落札額は1360億ユーロ

ＥＣＢ短期買いオペ結果：16日物落札額は1360億ユーロRiad Hamade
欧州中央銀行（ＥＣＢ）は20日、短期金 利の調節手段である短期買いオペ（16日物売り戻し条件付き債券買いオペ＝レ ポ）を行った。平均金利は2.00％。結果は以下の通り。
最低応札金利： 2.00％ 最低落札金利： 2.00％ 最低落札金利での割当率： 100.00％ 落札額： 1356億5900万ユーロ 加重平均落札金利： 2.00% 期落額： 1370億ユーロ 純減額： 13億4100万ユーロ 応札額： 1356億6590万ユーロ 応札金融機関数 268 実行日： ２月23日 満期日： ３月10日 期間： 16日間 入札方式： 変動金利入札 割当方式： アメリカン方式
原題：ECB Lends at Average 2% at Variable Rate Refinance Auction （抜粋）
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