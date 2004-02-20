ＥＣＢ短期買いオペ結果：16日物落札額は1360億ユーロ

Riad Hamade

欧州中央銀行（ＥＣＢ）は20日、短期金 利の調節手段である短期買いオペ（16日物売り戻し条件付き債券買いオペ＝レ ポ）を行った。平均金利は2.00％。結果は以下の通り。

最低応札金利：　　　　　　　　　2.00％ 最低落札金利：　　　　　　　　　2.00％ 最低落札金利での割当率：　　　100.00％ 落札額：　　　　　　　　　　 1356億5900万ユーロ 加重平均落札金利：　　　　　　　2.00% 期落額：　　　　　　　　　　　1370億ユーロ 純減額：　　　　　　　　　　　　13億4100万ユーロ 応札額：　　　　　　　　　　　1356億6590万ユーロ 応札金融機関数 268 実行日：　　　　　　　　　　　２月23日 満期日：　　　　　　　　　　　３月10日 期間：　　　　　　　　　　　　16日間 入札方式：　　　　　　　　　　変動金利入札 割当方式：　　　　　　　　　　アメリカン方式

原題：ECB Lends at Average 2% at Variable Rate Refinance Auction （抜粋）

あわせて読みたい:
  1. 日本株は小幅反落へ、根強い国内政情不安と米金利低下－金融に売り
  2. 米国債利回り2.5％に低下も、貿易戦争懸念で－長期では弱気のＵＢＳ
  3. 米ゴールドマン、ソロモン氏がＣＥＯ後継者に
  4. 米下院情報特別委はロシア疑惑調査を終了－民主党反対の中で
  5. 森友スキャンダルで円強気派に勢い、１ドル＝100円視野に
  6. 米スプリント、無線周波数帯裏付けの社債第２弾発行へ－最大4200億円