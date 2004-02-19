10－12月期の独ＧＤＰ：前期比0.2％成長－速報と変わらず

ドイツ連邦統計庁（ＦＳＯ）が19日発 表した昨年第４四半期（10－12月）の実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値 （季節調整済み）は、前期比0.2％増加した。前年同期比では横ばいだった。 ともに12日に発表された速報値と変わらなかった。

前期比では、個人消費が減少し、輸入の伸びが輸出を上回るなか、設備 投資が1.7％増となり、プラス成長をけん引した。

原題：German Growth Helped by Investment on Machinery (Update1) （抜粋）

--共同取材：ベルリンRainer Buergin Editors: Harris, Kirkham, Hamade

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