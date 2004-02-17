【欧州個別株】仏ビベンディ上昇-ボーダフォンによるSFR買収期待で

フランスのメディア大手ビベンディ・ ユニバーサルの株価が、最大6.4％高となった。世界最大の携帯電話会社で ある英ボーダフォン・グループが、ビベンディの携帯電話子会社ＳＦＲを買 収するとの期待が広がった。

株価は一時、前日比1.37ユーロ高の22.77ユーロとなった。パリ時間 午後零時16分現在では、22.4ユーロを付けている。売買高はここ６カ月間 の一日平均の約1.6倍となっている。

ボーダフォンは17日、米携帯電話３位のＡＴ＆Ｔワイヤレスの買収合 戦から撤退することを発表。ボーダフォンはＳＦＲに44％出資しており、 先にＳＦＲの買収を計画していることを明らかにしていた。

原題：Vivendi Gains on Expectations Vodafone to Bid for SFR (Update1) （抜粋）

--共同取材：Cecile Daurat, Etienne Millien, Adria Cimino Editors: Klemming, Z. Smith, Sims, Singleton.

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