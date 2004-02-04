中国電力国際、ＩＰＯ幹事にドイツ銀とメリル起用へ－関係者

Cathy Chan

新規株式公開（ＩＰＯ）を計画している中国 電力国際は、幹事にドイツ銀行と米メリルリンチを起用する方針だ。案件にか かわる銀行関係者が４日、明らかにした。

関係者が匿名を条件に語ったところによると、中国電力国際は株式の30％ を売り出して５－10億ドル（約530－1060億円）を調達する方針。手数料は最 大3500万ドルに上るとみられる。

中国政府は向こう10年間で500億ドルの資産を売却する計画で、投資銀行 各社は業務獲得にしのぎを削っている。中国電力の案件には米シティグループ とリーマン・ブラザーズ・アジア、スイスのＵＢＳも名乗りを挙げていたとい う。

アングロ・チャイニーズ・コーポレート・ファイナンス（香港）のディレ クター、デニス・キャシディ氏は、収入になるうえに、「業界での経験を積むこ とは常にプラスだ」と指摘する。今回の実績が、2002年に５社体制に再編され た中国電力業界での新たなビジネスにつながる可能性がある。

原題：China Power to Hire Deutsche, Merrill to Manage $1 Billion IPO （抜粋）

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