Example of JBN Story with Two Names in the Byline and a

Example of JBN Story with Two Names in the Byline and a記者： 崎浜秀磨 、 笠原文彦
鎮痛剤｢アドビル｣を主力製品とする米製 薬ワイスが22日発表した第４四半期（2003年10－12月）決算は、純利益が 79％の減少となった。シンガポールのホルモン療法関連の工場閉鎖費用が膨 らんだことなどが響いた。
ワイスの発表資料によると、純利益は３億3500万ドル（１株当たり25 セント）となり、前年同期の15億7000万ドル（１ドル18セント）を大きく 下回った。１年前の純利益には、バイオ製薬の米アムジェンの株式売却によ る利益も含まれている。10－12月期の売上高は14％増の43億3000万ドル。
--ウィルミントン Jef Feeley Editors: Jensen, O'Reilly, Ushiroyama
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