ロンドン国際金融先物取引所：ユーロドル先物取引を３月から開始予定

世界２位の先物取引所、ロンドン国際金融 先物取引所（ＬＩＦＦＥ）は３月18日からユーロドル先物取引を開始する。ヒ ュー・フリードバーグ最高経営責任者(ＣＥＯ)が26日までにブルームバーグ･ニ ュースとの電話インビューで明らかにした。一日当たり1.2兆ドル（約127兆 円）相当の先物およびオプション取引が行われている米最大の先物取引所、シカ ゴ商業取引所（ＣＭＥ）に対抗する。

同ＣＥＯによれば、ＬＩＦＦＥはその後ニューヨークを拠点とするＮＱＬＸ でも同先物取引を開始する可能性がある。ＬＩＦＦＥはパリを拠点とするユーロ ネクストが保有している。ユーロドル先物取引は、企業や銀行が金利変動に対応 するために使われる。

--*シカゴ Ann Saphir ジュネーブ 蒲原桂子 Keiko Kambara (41) (22) 317-9233 kkambara@bloomberg.net Editor:Okochi

原題：Liffe Plans Eurodollar Contracts to Compete With CME (Update1)(抜 粋)

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