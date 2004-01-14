山之内製薬：独メディジェンの前立腺がん治療薬販売へ－32億円契約

ドイツのバイオ企業、メディジェンは 14日、同社の前立腺がん治療薬｢エリガード｣を山之内製薬が販売すると発表 した。山之内製薬はメディジェンに2350万ユーロ（約32億円）を支払う。 同薬はこれまで｢レウプロゲル｣として知られていた。

メディジェンが発表した資料によれば、山之内製薬はまずメディジェン に400万ユーロの支払う。山之内製薬は泌尿器治療薬の販売では欧州で２位。

メディジェンは昨年12月に｢エリガード｣の販売について、ドイツ当局の 認可を得ている。

--*デュッセルドルフ Hannah Warrington 東京 笠原 文彦 Fumihiko Kasahara (81)(3)3201-3761 fkasahara@bloomberg.net Editor: Okochi

原題：Yamanouchi to Pay Medigene EU23.5 Mln to Sell Prostate Drug

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