山之内製薬：独メディジェンの前立腺がん治療薬販売へ－32億円契約
ドイツのバイオ企業、メディジェンは 14日、同社の前立腺がん治療薬｢エリガード｣を山之内製薬が販売すると発表 した。山之内製薬はメディジェンに2350万ユーロ（約32億円）を支払う。 同薬はこれまで｢レウプロゲル｣として知られていた。
メディジェンが発表した資料によれば、山之内製薬はまずメディジェン に400万ユーロの支払う。山之内製薬は泌尿器治療薬の販売では欧州で２位。
メディジェンは昨年12月に｢エリガード｣の販売について、ドイツ当局の 認可を得ている。
--*デュッセルドルフ Hannah Warrington 東京 笠原 文彦 Fumihiko Kasahara (81)(3)3201-3761 fkasahara@bloomberg.net Editor: Okochi
原題：Yamanouchi to Pay Medigene EU23.5 Mln to Sell Prostate Drug
MDG GR <EQUITY>
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