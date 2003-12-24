12月の仏企業景況感指数：２年半ぶりの高水準に上昇－輸出が増加

フランス国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ） が24日発表した12月の企業景況感指数は２年半ぶりの高水準となった。米国やド イツの景気拡大を受け輸出が増加し、電気機器メーカーの仏シュネデール・エレク トリックといった企業の生産が拡大した。

ＩＮＳＥＥの約2500社を対象とした調査では、12月の指数は102となり前月 の100から上昇した。ブルームバーグ・ニュースがエコノミスト18人を対象に行 った事前調査（中央値）でも102と見込まれていた。

--*パリ Francois de Beaupuy 東京 笠原 文彦 Fumihiko Kasahara (81)(3)3201-3761 fkasahara@bloomberg.net Editor: Sakihama

NI FPECO

あわせて読みたい:
  1. 日本株は小幅反落へ、根強い国内政情不安と米金利低下－金融に売り
  2. 米国債利回り2.5％に低下も、貿易戦争懸念で－長期では弱気のＵＢＳ
  3. 米ゴールドマン、ソロモン氏がＣＥＯ後継者に
  4. 米下院情報特別委はロシア疑惑調査を終了－民主党反対の中で
  5. 森友スキャンダルで円強気派に勢い、１ドル＝100円視野に
  6. 米スプリント、無線周波数帯裏付けの社債第２弾発行へ－最大4200億円