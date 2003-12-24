12月の仏企業景況感指数：２年半ぶりの高水準に上昇－輸出が増加
フランス国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ） が24日発表した12月の企業景況感指数は２年半ぶりの高水準となった。米国やド イツの景気拡大を受け輸出が増加し、電気機器メーカーの仏シュネデール・エレク トリックといった企業の生産が拡大した。
ＩＮＳＥＥの約2500社を対象とした調査では、12月の指数は102となり前月 の100から上昇した。ブルームバーグ・ニュースがエコノミスト18人を対象に行 った事前調査（中央値）でも102と見込まれていた。
--*パリ Francois de Beaupuy 東京 笠原 文彦 Fumihiko Kasahara (81)(3)3201-3761 fkasahara@bloomberg.net Editor: Sakihama
NI FPECO
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