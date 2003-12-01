スカンディアのブラウン会長が辞任－元役員への不正報酬で

北欧最大の保険会社スウェーデンのスカン ディアは１日、ベングト・ブラウン会長が辞任したと発表した。外部調査によ り、元会社役員らが報酬額を不正に引き上げた可能性があると判明したことを 受けた。

弁護士のオットー・リーべック氏と会計士のゴラン・ティッドストロム氏 などによる調査によれば、最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めたラーズエリッ ク・ピーターソン氏など元役員は1990年代後半に取締役会の承認を受けない一 時金報酬を受け取っていた。辞任したブラウン氏は当時、役員の１人だった。

--*ストックホルム Dara Doyle 東京 笠原 文彦 Fumihiko Kasahara (813) 3201-3761 fkasahara@bloomberg.net Editor: Okochi

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