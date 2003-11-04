米国株時間外：プライスライン急落､10-12月期見通し低調で-先物下落

米株式市場時間外取引では、航空券やホテル 予約の競売サイトを運営するプライスライン・ドット・コムの下げが目立つ。 アナリスト予想を下回る第４四半期（10－12月）利益見通しが嫌気され、株価 は通常取引終値比で一時6.25ドル（21％）安の23ドルに売り込まれた。

プライスラインによると、第４四半期の１株利益は２－８セントになり、 調査会社トムソン・ファイナンシャルがまとめた11セントを下回る見込み。

バイオテクノロジーのエスペリオン・セラピューティクスは1.46ドル （8.3％）高の18.96ドル。実験中の心臓病治療薬が動脈硬化を改善させたとの 研究結果を発表した。

株価指数先物は下落。Ｓ＆Ｐ500種株価指数先物（12月限）は0.40ポイン ト安の1051.90ポイント。ナスダック100種指数先物（同）は2.00ポイント安 の1428.50ポイント。ナスダック100種時間外指数は1.35ポイント安の1428.03 ポイント。

--*ニューヨーク Danielle Sessa 東京 守護 清恵 Kiyoe Shugo (81)(3)3201-7499 kshugo@bloomberg.net 　　　Editor:Kakuta

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