７月の独貿易収支：輸出は前月比2.8％上昇－ユーロ安と景気回復で
ドイツ連邦統計庁（ＦＳＯ）が10日発表し た７月の国際収支統計によると、輸出は季節調整済みで前月比2.8％上昇した。 ５月以来のユーロの対ドル相場の下落で、輸出企業が米国主導の景気回復の恩 恵を受けたとみられる。輸入は同2.2％減少した。
貿易収支は141億ユーロの黒字となり、黒字幅は前月の104億ユーロから 拡大した。
７月の経常収支は11億ユーロの黒字で、前月の25億ユーロの黒字から縮 小した。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想調査の中央値 では18億ユーロの黒字が見込まれていた。
フランクフルト Christian Baumgaertel John Fraher 東京 堀江 広美 Hiromi Horie --*(81)(3)3201-8913 hhorie@bloomberg.net Editor： Sakihama
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