６月仏失業率：前月と横ばいの9.5％－失業者は1万1000人増

フランス労働省が31日発表したところによ ると、国際労働機関（ＩＬＯ）方式に基づく６月の失業率（季節調整済み）は、 ５月と横ばいの9.5％だった。これは、ほぼ３年ぶりの高水準で、企業が投資や 雇用を再び増加させる前に景気回復の兆候を見守っている姿勢が示された。ブ ルームバーグ・ニュースが実施したエコノミスト調査の予想中央値は9.6％だっ た。

一方、ＩＬＯ方式で算出した失業者数は前月比１万1000人増の259万5000 人だった。ブルームバーグ調査の予想中央値（同１万4000人増）を下回った。 ５月は１万1000人増だった。

パリ Katrin Bennhold 東京 堀江 広美 Hiromi Horie *-- 03-3201-8913 hhorie@bloomberg.net Editor:Kakuta

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