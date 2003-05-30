４月仏失業率：前月と横ばいの9.3％－失業者は7000人増

フランス労働省が30日発表したところによ ると、国際労働機関（ＩＬＯ）方式に基づく４月の失業率（季節調整済み）は、 消費者需要の減退やユーロ高を背景に企業が経費削減を進めたため、３月と同 じ9.3％だった。これは、ほぼ３年ぶりの高水準。ブルームバーグ・ニュースが 実施したエコノミスト調査の予想中央値も9.3％だった。

一方、ＩＬＯ方式で算出した失業者数は前月比7000人増の251万2000人 だった。ブルームバーグ調査の予想中央値（同１万6000人増）を下回った。３ 月は同１万6000人増だった。

パリ Katrin Bennhold 東京 竹内 カンナ Kanna Takeuchi --* 03-3201-8969 ktakeuchi@bloomberg.net Editor:Kakuta

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