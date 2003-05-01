４月新車販売台数は6.5％減の24万8302台-８カ月ぶり減(２)

日本自動車販売協会連合会（自販連） が１日発表した４月の新車販売台数（軽自動車を除く）は、前年同月比6.5％減 の24万8302台と８カ月ぶりのマイナスとなった。

また、全国軽自動車協会連合会（全軽自協）が同日発表した４月の軽自動車 （同660cc以下）販売台数は、前年同月比5.1％減の13万978台で、２カ月ぶ りのマイナス。

           【４月の各社別新車販売台数】（台数、前年比％）
                         登録車               軽自動車
合  計             248302（-6.5）          130978（-5.1）
トヨタ自動車       116991（+1.6）
ホンダ              26813（-38.8）          17486（-22.0）
日産自動車          43760（-9.3）            2261（-42.9）
三菱自動車工業※a． 11338（+9.0）           12847（-15.0）
マツダ              14295（+8.9）            2705（-6.4）
スズキ※b．          4289（+32.6）          45741（+0.7）
ダイハツ工業          921（-27.8）          40813（+9.2）
富士重工業           4384（-21.6）           8369（-14.8）
いすゞ自動車         4704（+40.6）
日野自動車           2304（+56.1）
日産ディーゼル工業    765（+68.1）
スマート                                      198（-30.0）
輸入車              17738（-8.3）
その他                                        558（-17.9）

※a．三菱自動車工業には、三菱ふそうトラック・バスを含む。 ※b．スズキには、日本ＧＭ含む。

東京 白木 真紀 Maki Shiraki

福井 康典 Yasunori Fukui --* （03）3201-7508 yfukui@bloomberg.net Editor:Hinoki

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