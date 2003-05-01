４月新車販売台数は6.5％減の24万8302台-８カ月ぶり減(２)

日本自動車販売協会連合会（自販連） が１日発表した４月の新車販売台数（軽自動車を除く）は、前年同月比6.5％減 の24万8302台と８カ月ぶりのマイナスとなった。

また、全国軽自動車協会連合会（全軽自協）が同日発表した４月の軽自動車 （同660cc以下）販売台数は、前年同月比5.1％減の13万978台で、２カ月ぶ りのマイナス。

【４月の各社別新車販売台数】（台数、前年比％） 登録車 軽自動車 合 計 248302（-6.5） 130978（-5.1） トヨタ自動車 116991（+1.6） ホンダ 26813（-38.8） 17486（-22.0） 日産自動車 43760（-9.3） 2261（-42.9） 三菱自動車工業※a． 11338（+9.0） 12847（-15.0） マツダ 14295（+8.9） 2705（-6.4） スズキ※b． 4289（+32.6） 45741（+0.7） ダイハツ工業 921（-27.8） 40813（+9.2） 富士重工業 4384（-21.6） 8369（-14.8） いすゞ自動車 4704（+40.6） 日野自動車 2304（+56.1） 日産ディーゼル工業 765（+68.1） スマート 198（-30.0） 輸入車 17738（-8.3） その他 558（-17.9）

※a．三菱自動車工業には、三菱ふそうトラック・バスを含む。 ※b．スズキには、日本ＧＭ含む。

東京 白木 真紀 Maki Shiraki

福井 康典 Yasunori Fukui --* （03）3201-7508 yfukui@bloomberg.net Editor:Hinoki