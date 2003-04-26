ＷＨＯ：ＳＡＲＳの感染者4649人、死者274人―報告集計一覧
世界保健機関（ＷＨＯ）が公 表した国・地域別の重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）関連の感染者数と死者数 （４月25日までの報告例）は以下の通り。
国名 感染者数 死者数 中国 2601 115 香港 1510 115 シンガポール 195 19 カナダ 140 15 ベトナム 63 5 台湾 41 0 米国 39 0 タイ 8 2 ドイツ 7 0 英国 6 0 フランス 5 0 マレーシア 5 2 オーストラリア 4 0 イタリア 4 0 モンゴル 3 0 スウェーデン 3 0 ブラジル 2 0 日本 2 0 フィリピン 2 1 ブルガリア 1 0 インド 1 0 インドネシア 1 0 アイルランド 1 0 クウェート 1 0 ルーマニア 1 0 南アフリカ 1 0 スペイン 1 0 スイス 1 0 合計 4649 274
出所：ＷＨＯ
ボストン Geraldine Ryerson-Cruz 東京 守護 清恵 Kiyoe Shugo --*（03）3201-7499 kshugo@bloomberg.net Editor:Akama
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