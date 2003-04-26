ＷＨＯ：ＳＡＲＳの感染者4649人、死者274人―報告集計一覧

世界保健機関（ＷＨＯ）が公 表した国・地域別の重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）関連の感染者数と死者数 （４月25日までの報告例）は以下の通り。

国名　         　　感染者数         死者数

中国　              2601           115
香港　　　          1510           115
シンガポール         195            19
カナダ　             140            15
ベトナム              63             5
台湾　　              41             0
米国                  39             0
タイ　　               8             2
ドイツ　               7             0
英国                   6             0
フランス               5             0
マレーシア             5             2
オーストラリア         4             0
イタリア               4             0
モンゴル               3             0
スウェーデン           3             0
ブラジル               2             0
日本                   2             0
フィリピン             2             1
ブルガリア             1             0
インド                 1             0
インドネシア           1             0
アイルランド           1             0
クウェート             1             0
ルーマニア             1             0
南アフリカ　           1             0
スペイン               1             0
スイス　　　           1             0

合計　              4649           274

出所：ＷＨＯ

ボストン　Geraldine Ryerson-Cruz 東京 守護 清恵 Kiyoe Shugo --*（03）3201-7499　　 kshugo@bloomberg.net Editor:Akama

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