米国防総省の諮問機関、国防政策委のパール委員長辞任－ＮＢＣ

米ＮＢＣ放送は27日、米国 防総省の諮問機関、国防政策委員会のリチャード・パール委員長が辞任したと 報じた。同社のケーブル放送ＭＳＮＢＣを通じて伝えた。理由は明らかにされ ていないという。

ブルームバーグによる自宅への電話取材に対し、パール委員長からの返答 は得られていない。

ワシントン Patrick Chu 東京 小針 章子 Akiko Kobari --*(813) 3201-8879 akobari@bloomberg.net Editor：Kakuta

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