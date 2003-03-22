クウエートの米軍キャンプを襲撃―手りゅう弾破裂で10人負傷

クウエート北部の米軍キャン プで22日、手りゅう弾が破裂、米兵少なくとも10人が負傷、６人は重症とい う。ＣＮＮによると、侵入者は空軍司令官の殺害を狙ったと見られるが、手り ゅう弾を投げ込んだ後、逃走した。

ワシントン　William Roberts, 山広恒夫 Tsuneo Yamahiro

--*（202）624-1968 tyamahiro@bloomberg.net　Editor：Yamahiro

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