イラク北部で自爆テロ-アルカイダ関連組織が報復-外人記者ら死亡

イラク北部のクルマルの近郊 で22日、自爆テロが発生、外国人記者1人を含む３人が死亡、８人が負傷した。 ＣＮＮが報じた。

テロ組織アルカイダに繋がるアンサルアルイスラムのテロリストが検問所 に乗りつけた車内で、爆弾を破裂させ、外国人記者らを巻き込んだ。米軍は21 日に、アンサルアルイスラムの施設に巡航ミサイルを打ち込んでおり、自爆テ ロはその報復とみられている。

ワシントン William Roberts, 山広恒夫 Tsuneo Yamahiro

--*（202）624-1968 tyamahiro@bloomberg.net Editor：Yamahiro

種類別ニュース： NI EM NI ARO NI POL

NI MEAF NI COS NI GEN NI UK

NI SUM NI EUROPE NI BNSTAFF NI WAR NI NEW NI DEF NI UN NI IRAQ NI GOV

NI OIL NI MIDEAST NI US NI NRG NI AME NI NORTHAM NI ECO

NI IRAQTOP NI JAPAN NI ASIA NI JFALL NI TOPKAIGAI NI JKTOP NI JFC

人名録： Saddam Hussein

##