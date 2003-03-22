フランス、フセイン大統領に亡命働き掛けとの報道を否定－ＡＦＰ

フランス通信（ＡＦＰ）が 21日伝えたところによると、フランス政府高官は同国がイラクのフセイン大統 領に対し、西アフリカのモーリタニアに亡命するよう説得しているとの報道を 否定した。

フランス外務省のスポークスマン、リバソー氏はＡＦＰに対し、同国がフ セイン大統領の亡命に尽力しているとは「承知していない」と語った。

米ＡＢＣ放送は21日早く、フランス外務省の高官、ドュバル氏が昨年12 月から数回にわたりバグダッドを訪問し、フセイン大統領に旧フランス植民地 のモーリタニアへの亡命を働き掛けていたと報じていた。

ロサンゼルス　Josh Fineman 東京　小針章子　Akiko Kobari --*(813) 3201-8879　akobari@bloomberg.net　 Editor:Yamanaka

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