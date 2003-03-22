フランス、フセイン大統領に亡命働き掛けとの報道を否定－ＡＦＰ
フランス通信（ＡＦＰ）が 21日伝えたところによると、フランス政府高官は同国がイラクのフセイン大統 領に対し、西アフリカのモーリタニアに亡命するよう説得しているとの報道を 否定した。
フランス外務省のスポークスマン、リバソー氏はＡＦＰに対し、同国がフ セイン大統領の亡命に尽力しているとは「承知していない」と語った。
米ＡＢＣ放送は21日早く、フランス外務省の高官、ドュバル氏が昨年12 月から数回にわたりバグダッドを訪問し、フセイン大統領に旧フランス植民地 のモーリタニアへの亡命を働き掛けていたと報じていた。
ロサンゼルス Josh Fineman 東京 小針章子 Akiko Kobari --*(813) 3201-8879 akobari@bloomberg.net Editor:Yamanaka
参考画面： NI FRA NI WAR NI EMC NI GEN NI EUROPE NI US NI USSPOT NI NEW NI NORTHAM NI BNSTAFF NI IRAQ NI GOV NI MIDEAST NI EXE NI AME NI UK NI EM NI TOP NI SUM NI MEAF NI SF NI JAPAN NI ASIA NI JFALL NI TOPKAIGAI NI JKTOP NI JFC
人名録：
この記事の続きは、Bloomberg Professional Service端末のユーザー限定でお読みいただけます。
ブルームバーグ端末でこの記事を読む ブルームバーグ端末のデモを申込む
このメッセージに心当たりの無い方は、お手数ですが ご連絡ください。