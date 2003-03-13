独ＢＭＷ2002年決算:8.3％増益-「３シリーズ」「Ｘ５」好調

ドイツ２位の高級車メーカー、 ＢＭＷが13日発表した2002年決算によると、「３シリーズ」とスポーツ型多目 的車「Ｘ５」の好調な需要が後押しとなり、純利益は前年比8.3％増の20億2000 万ユーロ（１株当たり３ユーロ）となった。

またブルームバーグ・ニュースの集計によると、同年第４四半期（10－12 月）は、純利益が３億2600万ユーロ（１株当たり0.48ユーロ）と、前年同期 の３億700万ユーロ（同0.46ユーロ）から6.2％増加した。売上高は前年とほ ぼ変わらない99億ユーロだった。

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