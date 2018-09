米国株【個別銘柄】:シスコ、アドビ、クエスト、ウィリアムズなど

1日の主な銘柄は以下の通り。

PG&E(PCG):4.14ドル(30%)安の9.76ドル。公益事業持ち株会社 PG&Eは、2002年の利益予想(一部費用を除いたベース)を下方修正した。米 格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)による発電子会社PG&E ナショナル・エネルギー・グループ(26463Z)のジャンク(投資不適格)級への格 下げで、約15億ドル(約1800億円)の担保が必要になることも明らかにした。同 業のエジソン・インターナショナル(EIX)は1.62ドル(12%)安の11.48ド ル。

靴小売り株:フットスター(FTS)が7月の販売減少を明らかにしたのを嫌 気し、靴小売り株が軒並み下落した。フットスターは2.57ドル(15%)安の14.88 ドル。フィニッシュ・ライン(FINL)は1.78ドル(14%)安の11.37ドル。 運動靴メーカーのナイキ(NKE)やリーボック・インターナショナル(RBK) も売られた。

ウィリアムズ(WMB):85セント(29%)高の3.80ドル。天然ガス・パイ プラインのウィリアムズは、34億ドルの新規融資と資産売却で資金繰り難が緩和 されようとの見通しを示した。同業のダイナジー(DYN)は35セント(15%) 高の2.75ドル。

アドビ・システムズ(ADBE):7.13ドル(30%)安の16.83ドル。グラフ ィック用ソフト最大手の米アドビ・システムズは第3四半期(6-8月)の売上高 と利益の見通しを下方修正した。

カルパイン(CPN):77セント(15%)安の4.20ドル。電力会社のカルパ インの第2四半期(4-6月)決算は前年同期比33%減益となった。

シスコシステムズ(CSCO):1.09ドル(8.3%)安の12.10ドル。ネット ワーク機器最大手のシスコシステムズは、会計上の誤りで最高経営責任者(CEO) または最高財務責任者(CFO)が辞任するとの思惑が広がり、売り込まれた。

エクソン・モービル(XOM):3.11ドル(8.5%)安の33.65ドル。石油大 手のエクソン・モービルの第2四半期(4-6月)決算は、1株利益が39セント となった。調査会社トムソン・ファースト・コールがまとめたアナリスト予想平均 は46セントだった。これを受けて石油株は軒並み下落し、アメラダ・ヘス(AH C)や英BPのADR(米国預託証券)、シェブロンテキサコ(CVX)などが売 られた。

プライスライン・ドット・コム(PCLN):15セント(8.1%)高の2ドル。 オンライン旅行サービスのプライスライン・ドット・コムの第2四半期(4-6月) 決算は前年同期比で2倍強の増益となった。自社株買い計画も明らかにした。

クエスト・コミュニケーションズ・インターナショナル(Q):22セント(17%) 高の1.50ドル。米紙ウォールストリート・ジャーナルによると、通信サービスの クエスト・コミュニケーションズは米証券取引委員会(SEC)と不正会計問題の 和解に向けて交渉を進めている。

ナショナル・セミコンダクター(NSM):終値は17.13ドル。時間外取引で は一時15.97ドルに下落。半導体メーカーのナショナル・セミコンダクターは、第 1四半期(6-8月)の売上高が前期比並みになろうとの見通しを明らかにした。 同社は従来、前期比6-8%増収を予想していた。

ウォルト・ディズニー(DIS):終値は90セント安の16.83ドル。メディア・ 娯楽大手のウォルト・ディズニーは、第4四半期(7-9月)の1株利益が前年同 期(一部項目を除いたベース)の13セントを下回ろうとの見通しを示した。ファ ースト・コールがまとめたアナリスト予想平均では、16セントの1株利益が見込 まれていた。

プリンストン Jonathan Make ロサンゼルス Edvard Pettersson 東京 守護 清恵 Kiyoe Shugo、 --* (03)3201-7499 kshugo@bloomberg.net Editor: Ozawa

4 企業別ニュース: PCG US <Equity> CN EIX US <Equity> CN FTS US <Equity> CN FINL US <Equity> CN NKE US <Equity> CN RBK US <Equity> CN WMB US <Equity> CN DYN US <Equity> CN ADBE US <Equity> CN CPN US <Equity> CN CSCO US <Equity> CN XOM US <Equity> CN CVX US <Equity> CN AHC US <Equity> CN PCLN US <Equity> CN Q US <Equity> CN NSM US <Equity> CN DIS US <Equity> CN

アナリストの投資判断 NI ANA