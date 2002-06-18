日本エコノミックカレンダー：鈴木議員逮捕､塩川会見､みずほ改善命令

ブルームバーグ・ニュースがまとめた 記者会見、経済指標などの予定は以下の通りです（スケジュールは変更または 中止になる場合があります）。カッコ内の予想はブルームバーグによる予測値。 米国などの海外カレンダーの詳細な予定は JBN30 でご覧ください。

【６月19日、水】 ◎11：00 福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸） ◎13：00 衆院本会議、鈴木宗男議員の逮捕許諾請求を決議（許諾されて鈴木 議員は19日中に逮捕される見込み）、この日が会期末の国会会期の ７月31日までの42日間延長も決議、可決の見込み ◎13：00 ダイハツ工業、新型軽オープンスポーツカー「Ｃｏｐｅｎ」発表、 山田隆哉社長らが出席 ◎14：00 岡部敬一郎・石油連盟会長（コスモ石油会長兼社長）記者会見 ◎14：30 奥本英一朗・日本証券業協会会長、記者会見（東京証券会館） ◎16：00 福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸） ◎16：30 塩川正十郎・財務相、定例会見（財務省） ◎――― 金融庁、システム障害を起こしたみずほフィナンシャルグループに 業務改善命令を発動、これを受けてみずほは、責任明確化や再発防 止策、当面のシステム運営方針など盛り込んだ行動計画を公表（見 込み） ＜経済指標＞ ○13：30 特定サービス産業動態（４月確報、経済産業省発表） ＜海外＞ ○米 ミネハン・ボストン連銀総裁、講演 ○米 決算発表－ベアー・スターンズ、モルガン・スタンレー ○加 ４月の卸売業在庫 ○英 イングランド銀行、直近の政策委員会（ＭＰＣ）議事録公表 ○欧 欧州連合（ＥＵ）のラミ－委員（通商担当）、米政府高官と会談 ○欧 欧州議会経済金融委員会 【６月20日、木】 ◎10：30 財務省（理財局国債課）、６月27日に入札する２年利付国債の発行 予定額提示、「発行額は５月28日に入札された197回債と同じ１兆 6000億円」（予想） ◎11：00 福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸） ◎12：00 事務次官会議（首相官邸） ◎12：00 石弘光・政府税制調査会会長、講演（日本外国特派員協会） ◎14：00 宗国旨英・日本自動車工業会会長（ホンダ会長）、定例記者会見 ◎16：00 福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸） ◎17：00 武藤敏郎・財務省事務次官、定例記者会見（財務省） ◎17：30 本村正忠・日本証券投資顧問業協会会長、記者会見（東証） ◎――― 株式新規公開－ビック東海がジャスダックに上場 ＜経済指標＞ ○８：50 貿易統計（５月、財務省） ○８：50 対内対外証券投資（先週分、財務省発表） ○11：00 電力需要実績（５月、電気事業連合会発表） ＜海外＞ ○米 新規失業保険申請件数（５月15日終了週） ○米 ４月の貿易支出（サービス含む） ○米 第１四半期の経常収支 ○米 ５月の景気先行指標総合指数 ○米 ５月の月次財政収支 ○米 ミネハン・ボストン連銀総裁、講演 ○米 決算発表－ゴールドマン・サックス ○英 ５月の小売売上高 ○加 ４月の小売売上高 ○加 ４月の国際貿易収支 ○伊 ＴＢ、ゼロクーポン債の発行予定額を発表 ○伊 中・長期債の種類を発表 【６月21日、金】 ◎――― 閣議（国会内、終了後に閣僚会見） ◎閣議後 福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸） ◎11：00 町村信孝・自民党幹事長代理、講演「小泉改革の行方」（都内ホテル） ◎14：30 金子亮太郎・生命保険協会会長（明治生命保険社長）、定例記者会見 （日銀記者クラブ） ◎15：00 全国信用金庫大会、柳沢伯夫・金融相、速水優・日本銀行総裁らが あいさつ（経団連会館） ◎15：00 小林勇造・内閣府審議官、定例記者会見（内閣府） ◎16：00 福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸） ◎17：30 経済財政諮問会議（首相官邸、終了後に竹中経済財政相が内閣府で 記者会見） ◎――― 株式新規公開（上場部変更）－フューチャーシステムコンサルティ ング（ジャスダック上場）が東証１部に上場 ＜経済指標＞ ○８：50 第三次産業活動指数（４月、経済産業省発表） ＜サッカーＷ杯＞（決勝トーナメント準々決勝） ・イングランド－ブラジル （15：30、静岡） ・ドイツ－アメリカ （20：30、蔚山） ＜海外＞ ○米 決算発表－マイクロン・テクノロジー ○欧 欧州連合（ＥＵ）加盟国、スペイン・セビリアでサミット（22日まで） 【６月22日、土】 ＜サッカーＷ杯＞（決勝トーナメント準々決勝） ・スペイン－韓国 （15：30、光州） ・セネガル－トルコ （20：30、大阪） ＜海外＞ ○欧 欧州連合（ＥＵ）加盟国、スペイン・セビリアでサミット（最終日） 【６月23日、日】 ＜海外＞

東京 上野 英治郎 Eijiro Ueno

日高 正裕 Masahiro Hidaka

山村 敬一 Keiichi Yamamura

井上 徹二 Tetsuji Inoue

赤間 信行 Nobuyuki Akama

柴田 広基 Hiroki Shibata

浅野 文重 Fumishige Asano --*(03) 3201-8841 e.ueno@bloomberg.net Editor : Ozawa

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