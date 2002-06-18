日本エコノミックカレンダー：鈴木議員逮捕､塩川会見､みずほ改善命令

ブルームバーグ・ニュースがまとめた 記者会見、経済指標などの予定は以下の通りです（スケジュールは変更または 中止になる場合があります）。カッコ内の予想はブルームバーグによる予測値。 米国などの海外カレンダーの詳細な予定は JBN30 でご覧ください。

                         【６月19日、水】

◎11：00  福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸）
◎13：00  衆院本会議、鈴木宗男議員の逮捕許諾請求を決議（許諾されて鈴木
          議員は19日中に逮捕される見込み）、この日が会期末の国会会期の
          ７月31日までの42日間延長も決議、可決の見込み
◎13：00  ダイハツ工業、新型軽オープンスポーツカー「Ｃｏｐｅｎ」発表、
          山田隆哉社長らが出席
◎14：00  岡部敬一郎・石油連盟会長（コスモ石油会長兼社長）記者会見
◎14：30  奥本英一朗・日本証券業協会会長、記者会見（東京証券会館）
◎16：00  福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸）
◎16：30  塩川正十郎・財務相、定例会見（財務省）
◎―――  金融庁、システム障害を起こしたみずほフィナンシャルグループに
          業務改善命令を発動、これを受けてみずほは、責任明確化や再発防
          止策、当面のシステム運営方針など盛り込んだ行動計画を公表（見
          込み）

＜経済指標＞
  ○13：30  特定サービス産業動態（４月確報、経済産業省発表）

＜海外＞
  ○米  ミネハン・ボストン連銀総裁、講演
  ○米　決算発表－ベアー・スターンズ、モルガン・スタンレー
  ○加  ４月の卸売業在庫
  ○英  イングランド銀行、直近の政策委員会（ＭＰＣ）議事録公表
  ○欧  欧州連合（ＥＵ）のラミ－委員（通商担当）、米政府高官と会談
  ○欧  欧州議会経済金融委員会

                         【６月20日、木】

◎10：30  財務省（理財局国債課）、６月27日に入札する２年利付国債の発行
          予定額提示、「発行額は５月28日に入札された197回債と同じ１兆
          6000億円」（予想）
◎11：00  福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸）
◎12：00  事務次官会議（首相官邸）
◎12：00  石弘光・政府税制調査会会長、講演（日本外国特派員協会）
◎14：00  宗国旨英・日本自動車工業会会長（ホンダ会長）、定例記者会見
◎16：00  福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸）
◎17：00  武藤敏郎・財務省事務次官、定例記者会見（財務省）
◎17：30  本村正忠・日本証券投資顧問業協会会長、記者会見（東証）
◎―――  株式新規公開－ビック東海がジャスダックに上場

＜経済指標＞
  ○８：50  貿易統計（５月、財務省）
  ○８：50  対内対外証券投資（先週分、財務省発表）
  ○11：00  電力需要実績（５月、電気事業連合会発表）

＜海外＞
  ○米  新規失業保険申請件数（５月15日終了週）
  ○米  ４月の貿易支出（サービス含む）
  ○米  第１四半期の経常収支
  ○米  ５月の景気先行指標総合指数
  ○米  ５月の月次財政収支
  ○米  ミネハン・ボストン連銀総裁、講演
  ○米　決算発表－ゴールドマン・サックス
  ○英  ５月の小売売上高
  ○加  ４月の小売売上高
  ○加  ４月の国際貿易収支
  ○伊  ＴＢ、ゼロクーポン債の発行予定額を発表
  ○伊  中・長期債の種類を発表

                         【６月21日、金】

◎―――  閣議（国会内、終了後に閣僚会見）
◎閣議後  福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸）
◎11：00  町村信孝・自民党幹事長代理、講演「小泉改革の行方」（都内ホテル）
◎14：30  金子亮太郎・生命保険協会会長（明治生命保険社長）、定例記者会見
          （日銀記者クラブ）
◎15：00  全国信用金庫大会、柳沢伯夫・金融相、速水優・日本銀行総裁らが
          あいさつ（経団連会館）
◎15：00  小林勇造・内閣府審議官、定例記者会見（内閣府）
◎16：00  福田康夫・官房長官、定例会見（首相官邸）
◎17：30  経済財政諮問会議（首相官邸、終了後に竹中経済財政相が内閣府で
          記者会見）
◎―――  株式新規公開（上場部変更）－フューチャーシステムコンサルティ
          ング（ジャスダック上場）が東証１部に上場

＜経済指標＞
  ○８：50  第三次産業活動指数（４月、経済産業省発表）

＜サッカーＷ杯＞（決勝トーナメント準々決勝）
  ・イングランド－ブラジル
    （15：30、静岡）
  ・ドイツ－アメリカ
    （20：30、蔚山）

＜海外＞
  ○米　決算発表－マイクロン・テクノロジー
  ○欧  欧州連合（ＥＵ）加盟国、スペイン・セビリアでサミット（22日まで）


                         【６月22日、土】



＜サッカーＷ杯＞（決勝トーナメント準々決勝）
  ・スペイン－韓国
    （15：30、光州）
  ・セネガル－トルコ
    （20：30、大阪）

＜海外＞
  ○欧  欧州連合（ＥＵ）加盟国、スペイン・セビリアでサミット（最終日）

                         【６月23日、日】



＜海外＞

東京 上野 英治郎 Eijiro Ueno

日高 正裕 Masahiro Hidaka

山村　敬一 Keiichi Yamamura

井上 徹二 Tetsuji Inoue

赤間 信行 Nobuyuki Akama

柴田 広基 Hiroki Shibata

浅野 文重 Fumishige Asano --*(03) 3201-8841 e.ueno@bloomberg.net Editor : Ozawa

企業ニュース：JBN18

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