コンビニの１月既存店売上高は前年比1.2％減－７カ月連続マイナス

日本フランチャイズチェーン（ＦＣ） 協会が21日発表した2002年１月のコンビニエンスストア既存店の売上高は、 前年同月比1.2％減と７カ月連続で前年実績を下回った。１月は中旬から下旬 にかけて平均気温が平年より高く既存店来客数が前年同月比2.6％増と好調だ ったが、顧客１人あたりの買い上げ単価（客単価）が3.1％減少したため、結 果的に昨年実績を下回った。

一方、全店ベースの売上高は前年同月比2.4％増の5286億円だった。調査 対象14社の店舗数の合計が３万6592店と、前年同月と比べ2.9％増加したこ とが要因。

全店ベースの商品別売り上げ動向は、弁当などの日配食品が同0.5％増、 菓子や飲料などの加工食品が同2.9％増、雑貨などの非食品が同3.2％増、歳暮 や宅配便の受付、商品券などサービス部門が同2.8％増と、全部門で前年実績 を上回った。

東京 鷺池 秀樹 Hideki Sagiike --* 03-3201-8293 hsagiike@bloomberg.net Editor:Murotani

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