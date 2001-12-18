米国株時間外:ＡＯＬとの提携でプライスライン急伸－先物小動き

17日の米株式市場の時間外 取引では、オンライン旅行会社のプライスライン・ドット・コムの上昇が目立 つ。インターネット接続・メディア大手ＡＯＬタイム・ワーナー傘下のアメリ カ・オンラインのウェブサイトでプライスラインの商品を提供すると発表した のが好感され、株価はニューヨーク時間午後４時（日本時間18日午前６時）の 終値に比べ一時18％高の6.58ドルに急伸。

一方、半導体最大手のインテルなどコンピューター関連の大型株は横ばい。 ナスダック主要100種指数の時間外取引の動きを示す指数は、0.06ポイント安 の1640.40。株価指数先物も小動きで、ナスダック100種先物（３月限）は3.50 ポイント高の1648.50。Ｓ＆Ｐ500種先物（同）は0.80ポイント安の1137.20。

個別では、レーザー・システムのエレクトロ・サイエンティフィック・イ ンダストリーズが2.04ドル（6.1％）安の31.65ドル。同社は１億2500万ドル （約160億円）相当の転換社債を発行する計画を明らかにした。

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